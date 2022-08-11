О том, как караимам удается сохранять свою идентичность, язык в эпоху глобализации и смешения культур, как караимская община отмечает этот год, говорим с гостями студии Евгенией Эшвовичюте, представителем караимской общины Литвы, и главой караимской религиозной общины Литвы Юрием Шпаковским.

Во второй части передача последние события, связанные с войной России против Украины, обсудим с главным редактором новостного сайта Newsader Александром Кушнарем.