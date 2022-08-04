Эфир Delfi: как в Приднестровье вербуют в армию РФ, политическая эмиграция белорусов в Литве

aA
Жителей Молдовы вербуют в российскую армию, расположенную в приднестровском регионе без согласия официального Кишинева. Людей ищут по объявлениям, расклеенным на столбах и рассылаемых личными сообщениями через Телеграмм, выяснили журналисты-расследователи издания Rise Moldova.

Наши коллеги из Молдовы позвонили одному из вербовщиков российской армии в Тирасполе по номеру из объявления, чтобы поговорить о перспективах отправки на войну в Украину и выяснить другие подробности условий службы.

Говорим с автором журналистского расследования, редактором русскоязычного отдела расследовательского проекта RISE Moldova.

Статьи по теме:
Эфир Delfi: Пелоси прилетела под угрозы Китая - миновал ли кризис, украинцы в Висагинасе и математика
Эфир Delfi: Европа и газовый шантаж России — зимние прогнозы, интервью с мэром Висагинаса

О белорусской политической эмиграции после так называемых президентских выборов в Беларуси в 2020 году, протестов и репрессий в отношении политиков и граждански активных белорусов — в интервью Анатолием Лебедько, многолетним руководителем старейшей белорусской политической партии «Объединенная гражданская партия» и представителем Светланы Тихановской по конституционной реформе.

Начало эфира в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi: зерно из Одессы, наступление ВСУ, Косово и Александр Васильев в Литве

Морской порт Одессы покинул первый сухогруз с...

Спецэфир Delfi по итогам недели: за чертой бедности, первые "Абрамсы", конспирология

Гостем специального эфира Delfi в эту пятницу, в котором...

Спецэфир Delfi: из Висагинаса в Казахстан — от небольшого города до большой политики

Сразу после выпуска новостей рассказываем и...

Спецэфир Delfi c депутатами из Москвы: как разбудить россиян?

Сразу после выпуска новостей, который представляет...

Спецэфир Delfi с жителем Херсона: люди не хотят быть под Россией

Херсон находится под контролем российских войск с...

Спецэфир Delfi: пять месяцев войны — настроения и надежды украинцев

Прошло пять месяцев с момента нападения России на...

TOP новостей

Экономист: грядущий отопительный сезон пугает

Европа столкнулась с ростом цен на энергоресусрсы,...

Эфир Delfi: как в Приднестровье вербуют в армию РФ, политическая эмиграция белорусов в Литве

Жителей Молдовы вербуют в российскую армию,...

Третий этап либерализации рынка электроэнергии в Литве предлагается отложить до июля следующего года

Потребителям, подпадающим под третий этап...

Беларусь хвастает: из-за безвизового режима к нам едут голодные литовцы

Беларусь все еще хвастает, будто из-за безвизового...

В Литве предлагается разрешить муниципальным советам устанавливать максимальную арендную плату за жилье

Предлагается разрешить муниципальным советам...