Эфир Delfi: как в Приднестровье вербуют в армию РФ, политическая эмиграция белорусов в Литве

Наши коллеги из Молдовы позвонили одному из вербовщиков российской армии в Тирасполе по номеру из объявления, чтобы поговорить о перспективах отправки на войну в Украину и выяснить другие подробности условий службы.

Говорим с автором журналистского расследования, редактором русскоязычного отдела расследовательского проекта RISE Moldova.

О белорусской политической эмиграции после так называемых президентских выборов в Беларуси в 2020 году, протестов и репрессий в отношении политиков и граждански активных белорусов — в интервью Анатолием Лебедько, многолетним руководителем старейшей белорусской политической партии «Объединенная гражданская партия» и представителем Светланы Тихановской по конституционной реформе.

Начало эфира в 13.00