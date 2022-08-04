Эфир Delfi: как в Приднестровье вербуют в армию РФ, политическая эмиграция белорусов в Литве

Наши коллеги из Молдовы позвонили одному из вербовщиков российской армии в Тирасполе по номеру из объявления, чтобы поговорить о перспективах отправки на войну в Украину и выяснить другие подробности условий службы.
Говорим с автором журналистского расследования, редактором русскоязычного отдела расследовательского проекта RISE Moldova.
О белорусской политической эмиграции после так называемых президентских выборов в Беларуси в 2020 году, протестов и репрессий в отношении политиков и граждански активных белорусов — в интервью Анатолием Лебедько, многолетним руководителем старейшей белорусской политической партии «Объединенная гражданская партия» и представителем Светланы Тихановской по конституционной реформе.
Начало эфира в 13.00
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