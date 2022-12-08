Эфир Delfi: как спасти Молдову от рук Кремля, когда закончится забастовка в Вильнюсе?

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5 декабря во время очередного массированного обстрела Украины обломки российской ракеты упали на территории Молдовы. Страна уже сталкивалась с проблемами и в ходе предыдущих ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Каким эхом отзовется в Молдове война в Украине и кто сможет защитить Кишинев от российской угрозы? Подробнее об этом с Сергеем Герасимчуком, заместителем директора Совета внешней политики "Украинская призма".
Забастовка водителей общественного транспорта в Вильнюсе продолжается. Обе стороны намерены вернуться за стол переговоров во второй половине дня.
О перспективах достижения компромисса в студии говорим с главой профсоюза водителей компании "Вильнюсский общественный транспорт" Альгирдасом Маркявичюсом.
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