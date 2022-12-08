Эфир Delfi: как спасти Молдову от рук Кремля, когда закончится забастовка в Вильнюсе?

aA
5 декабря во время очередного массированного обстрела Украины обломки российской ракеты упали на территории Молдовы. Страна уже сталкивалась с проблемами и в ходе предыдущих ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Каким эхом отзовется в Молдове война в Украине и кто сможет защитить Кишинев от российской угрозы? Подробнее об этом с Сергеем Герасимчуком, заместителем директора Совета внешней политики "Украинская призма".

Забастовка водителей общественного транспорта в Вильнюсе продолжается. Обе стороны намерены вернуться за стол переговоров во второй половине дня.

О перспективах достижения компромисса в студии говорим с главой профсоюза водителей компании "Вильнюсский общественный транспорт" Альгирдасом Маркявичюсом.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi: забастовка в Вильнюсе - позиции сторон, Латвия без "Дождя" - что думают в Литве?

В среду в Вильнюсе продолжается забастовка водителей...

"Белорусам больно отвечать на вопрос "как дела?". История эмиграции психиатра из Беларуси

Как белорусам пережить кошмар реальности, в которой на...

Эфир Delfi: "Дождь" без лицензии, о русском писателе и литературе с Виктором Ерофеевым

Премия свободы в этом году в Литве присуждена...

Эфир Delfi: забастовка в Вильнюсе и Евгений Киселев о казусе "Дождя"

Как проходит первый день забастовки водителей...

Эфир Delfi: интервью с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом

После выпуска новостей - интервью с министром обороны...

Эфир Delfi: итоги недели с бывшим священником Московского патриархата Владимиром Селявко

После выпуска новостей смотрите комментарий недели,...

Эфир Delfi: боец "Азова" о плене и обороне Мариуполя и антивоенная конференция в Литве

После выпуска новостей: интервью с российским...

Эфир Delfi: украинцы в литовских семьях, Михаил Шац о юморе во время войны

Жители Киева без света и тепла — история одной семьи в...

TOP новостей

Поезд в Польшу пользуется большой популярностью, на некоторые дни билеты уже раскуплены

С 11 декабря из Вильнюса на поезде можно будет поехать в...

Эфир Delfi: как спасти Молдову от рук Кремля, когда закончится забастовка в Вильнюсе?

5 декабря во время очередного массированного обстрела...

Сейм одобрил продление чрезвычайного положения

В четверг Сейму был представлен проект чрезвычайного...

После карантина вернулся грипп: болеют дети, в больницах очереди

Забытый во время пандемии грипп вернулся в Литву с...

Возмущение вызывает и стоимость аренды домиков на Вильнюсской рождественской ярмарке: откуда такие цены?

Самая дорогая рождественская елка в истории Вильнюса...