Эфир Delfi: как спасти Молдову от рук Кремля, когда закончится забастовка в Вильнюсе?

Забастовка водителей общественного транспорта в Вильнюсе продолжается. Обе стороны намерены вернуться за стол переговоров во второй половине дня.

О перспективах достижения компромисса в студии говорим с главой профсоюза водителей компании "Вильнюсский общественный транспорт" Альгирдасом Маркявичюсом.