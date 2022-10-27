Эфир Delfi: как разминировать Украину и побег израильтянки Собчак из России

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Официально подтверждено, что Ксения Собчак находится в Литве. Она пересекала границу по израильскому паспорту. Подробнее об этом в новостях.
В Украине уже больше 8 месяцев идет война, жители страны погибают не только от ракет и бобардировок, но и от неразорвавшихся мин, авиабомб и снарядов. Саперы пытаются обезвредить эти мины, но работы у них слишком много.
Говорим об этом с украинским волонтером Дмитрием Константиновым.
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