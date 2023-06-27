Эфир Delfi: как проходят учения НАТО "Буря грифонов" в Литве?

На полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде проходят совместные учения вооруженных сил Литвы и немецкой бригады "Буря грифонов". В понедельник за ними наблюдали генсек НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Германии Борис Писториус совместно с президентом Гитанасом Науседой и министром национальной обороны Арвидасом Анушаускасом. На месте событий была и наша коллега Анжела Бубеляк, с которой в студии Delfi обсудим итоги учений и прозвучавшие там заявления от официальных лиц.