Эфир Delfi: как оценивают Михаила Горбачева, экс-премьер Грузии - об агрессии России

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На 92-м году жизни скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев. О том, как оценивают его личность в Литве и других странах мира, рассказываем в выпуске новостей.
Гость студии — Вано Мерабишвили, бывший глава МВД и премьер Грузии. Политик отбыл срок заключения в грузинской тюрьме и заявил о продолжении политической карьеры.
Говорим о том, как война в Украине воспринимается в Грузии, которая в 2008 году также пережила российское вторжение.
Начало эфира в 13.00
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