Эфир Delfi: как оценивают Михаила Горбачева, экс-премьер Грузии - об агрессии России

Гость студии — Вано Мерабишвили, бывший глава МВД и премьер Грузии. Политик отбыл срок заключения в грузинской тюрьме и заявил о продолжении политической карьеры.

Говорим о том, как война в Украине воспринимается в Грузии, которая в 2008 году также пережила российское вторжение.

Начало эфира в 13.00