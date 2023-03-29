Ордер на арест Владимира Путина, выданный международным уголовным судом в Гааге — это действительно черная метка, осложняющая положение российского диктатора, или не все так просто? И как быть с бенефициарами режима и пропагандистами, которые за пределами России сталкиваются с куда меньшими сложностями, чем обычные россияне? Об этом поговорим с нашим сегодняшним гостем. Антон Громов, сооснователь проекта "База данных".
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк, Екатерина Орлова и Дмитрий Семенов.
Начало трансляции в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Экономист прогнозирует еще одну волну роста цен в Литве
Экономист Александр Изгородин убежден, что нынешняя...
Эфир Delfi: как быть с бенефициарами режима и пропагандистами за пределами России?
Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект,...
Ограничения для россиян и белорусов планируют оставить в силе, но не все
29 марта парламентский Комитет по нацбезопасности и...
Живущих в Литве россиян охватила паника: скоро нам здесь не останется места
Представители российской оппозиции, живущие в Литве...