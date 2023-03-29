Эфир Delfi: как быть с бенефициарами режима и пропагандистами за пределами России?

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Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект, запрещающий россиянам и белорусам подавать заявления на гражданство, а также покупать недвижимость. Поправки закономерно вызвали дискуссию, в частности возник вопрос: пока обычные эмигранты из России и Беларуси, не замеченные в провоенной позиции и связях с режимом, сталкиваются со сложностями в Европе, как так вышло, что часть одиозных российских пропагандистов и олигархов имеют больше возможностей за рубежом, чтобы этих трудностей избежать?

Ордер на арест Владимира Путина, выданный международным уголовным судом в Гааге — это действительно черная метка, осложняющая положение российского диктатора, или не все так просто? И как быть с бенефициарами режима и пропагандистами, которые за пределами России сталкиваются с куда меньшими сложностями, чем обычные россияне? Об этом поговорим с нашим сегодняшним гостем. Антон Громов, сооснователь проекта "База данных".

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Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк, Екатерина Орлова и Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 13.00

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