Эфир Delfi: как быть с бенефициарами режима и пропагандистами за пределами России?

Ордер на арест Владимира Путина, выданный международным уголовным судом в Гааге — это действительно черная метка, осложняющая положение российского диктатора, или не все так просто? И как быть с бенефициарами режима и пропагандистами, которые за пределами России сталкиваются с куда меньшими сложностями, чем обычные россияне? Об этом поговорим с нашим сегодняшним гостем. Антон Громов, сооснователь проекта "База данных".

Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк, Екатерина Орлова и Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 13.00