Начало трансляции в 13.00
Дискуссия призвана познакомиться с Висагинасом через призму времени искусства и лучше понять, чем живут местные жители, какую роль играют художники и с какими вызовами они сталкиваются.
Участники:Алекс Уразов, художник, педагог и общественный деятель, основатель арт-резиденции "Точка";
Мария Тиурина, художник и иллюстратор, живущая в Висагинасе, Нидерланды.
Маркас Либерман, искусствовед, педагог из Вильнюса.
Модератор - Дмитрий Семенов, журналист Delfi.
Местонахождение: "Безымянный город" Висагинас (можно найти на kартах Google, введя 55.6074455, 26.4918544).
Мероприятие пройдет на русском языке.
Организаторы: Центр восточноевропейских исследований (RESC), ru.Delfi, Арт-резиденция «Точка».
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