Начало трансляции в 13.00

Дискуссия призвана познакомиться с Висагинасом через призму времени искусства и лучше понять, чем живут местные жители, какую роль играют художники и с какими вызовами они сталкиваются.

Участники:Алекс Уразов, художник, педагог и общественный деятель, основатель арт-резиденции "Точка";

Мария Тиурина, художник и иллюстратор, живущая в Висагинасе, Нидерланды.

Маркас Либерман, искусствовед, педагог из Вильнюса.

Модератор - Дмитрий Семенов, журналист Delfi.

Местонахождение: "Безымянный город" Висагинас (можно найти на kартах Google, введя 55.6074455, 26.4918544).

Мероприятие пройдет на русском языке.

Организаторы: Центр восточноевропейских исследований (RESC), ru.Delfi, Арт-резиденция «Точка».