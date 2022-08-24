aA
На этот раз проводим эфир с гостями не в нашей студии в Вильнюсе, а из американского городка времен Дикого Запада где-то на окраине самого русскоязычного города Литвы Висагинаса.

Начало трансляции в 13.00

Дискуссия призвана познакомиться с Висагинасом через призму времени искусства и лучше понять, чем живут местные жители, какую роль играют художники и с какими вызовами они сталкиваются.

Участники:Алекс Уразов, художник, педагог и общественный деятель, основатель арт-резиденции "Точка";

Мария Тиурина, художник и иллюстратор, живущая в Висагинасе, Нидерланды.

Статьи по теме:
Эфир Delfi: Пономарев, убийство Дугиной, дети беженцев в Литве - образование
Эфир Delfi: итоги недели с европарламентарием Аушрой Мальдейкене

Маркас Либерман, искусствовед, педагог из Вильнюса.

Модератор - Дмитрий Семенов, журналист Delfi.

Местонахождение: "Безымянный город" Висагинас (можно найти на kартах Google, введя 55.6074455, 26.4918544).

Мероприятие пройдет на русском языке.

Организаторы: Центр восточноевропейских исследований (RESC), ru.Delfi, Арт-резиденция «Точка».

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi: Аркадий Бабченко, Херсон — Сталинград, Эстония не впускает россиян

В выпуске за 18 августа рассказываем о решении Эстонии...

Эфир Delfi: белорусская певица Аня Шаркунова, двойная эмиграция и дорога домой

В студии Delfi - белорусская певица Аня Шаркунова. На днях...

Эфир Delfi с русской писательницей Людмилой Петрушевской

Гостья эфира Delfi – Людмила Петрушевская , русский...

Эфир Delfi — итоги недели: драгоценное электричество, атомный терроризм и ЕС без россиян?

В очередном выпуске "Итогов недели" обсудим ход...

Эфир Delfi: караимы Литвы — как сохранить идентичность?

В этом году исполняется 625 лет со дня поселения...

Эфир Delfi: 2 годовщина протестов в Беларуси — итоги, что дальше?

Представители белорусской белорусских...

TOP новостей

Эксперты и жители Литвы выбрали самых влиятельных экономистов и предпринимателей: кто попал в список

Delfi продолжает публиковать результаты...

Спикер парламента Литвы: у нас есть план помощи жителям

Политики , которые попали в список самых популярных...

Из-за роста цен на газ Achema останавливает работу

В Европе по-прежнему сильно растут цены на природный...

Депутат предупреждает ездящих в Беларусь литовцев: не попадитесь в ловушку

Глава парламентского комитета по нацбезопасности и...

Президент Литвы поздравил Украину с Днем независимости: мы будем с вами до победы

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа...