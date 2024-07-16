2024.07.16 13:11

Эфир Delfi: из Страсбурга - ЕП выбирает руководство I Михаил Самусь о ситуации на фронте и истребителях F-16

 
ru.DELFI.lt

В Страсбурге открывается первая сессия Европарламента, избранного в июне. Депутаты должны будут избрать своего председателя и проголосовать по переизбранию на новый срок главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. На месте событий находится наша коллега Анжела Бубеляк. Во время включения она более подробно расскажет о том, какие еще вопросы стоят на повестке первой сессии ЕП.

Во второй части выпуска на связи со студией Delfi директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Обсудим с ним следующие темы. Россияне захватили Урожайное: чем грозит Украине потеря села и какова ситуация в районе Часова Яра? Угроза с севера: как стоит воспринимать слова Буданова о новых попытках российских атак и причем тут Беларусь? Давление на Польшу: почему НАТО и США против того, чтобы сбивать российские ракеты над территорией Украины? Изменят ли ситуацию в пользу Украины анонсированные на саммите НАТО дополнительные системы ПВО и несколько F-16, которые уже в пути?

Начало трансляции в 13.30

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