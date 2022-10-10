Эфир Delfi: из Киева об обстрелах, быть ли перевороту в России, украинцы в школе Чюрлениса

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Массированный обстрел Украины Россией. На связи со студией из Киева наша коллега Настка Федченко. Гость студии — бывший литовский дипломат, а теперь директор Национальной школы искусств имени Чюрлениса в Вильнюсе Дайнюс Нумгаудис, а также покинувший Россию историк, религиовед Андрей Зубов.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Начало трансляции в 13.00
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