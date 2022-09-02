Эфир Delfi: итоги недели с публицистом Андрюсом Ужкальнисом

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Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели, известный литовский публицист, колумнист Delfi, ресторанный критик Андрюс Ужкальнис.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов.

Начало эфира в 13.00

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