Эфир Delfi: итоги недели с политологом Витисом Юрконисом

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Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели, литовский политолог Витис Юрконис. Обсуждаем: Путин и псевдореферендумы, контроль на границе, белорусы и россияне — можно ли ставить знак равенства, диверсии на газопроводах.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов.
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