Эфир Delfi: итоги недели с политологом и историком Александром Фридманом

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Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели, историк, публицист, специалист в области немецкой и восточноевропейской истории и политики Александр Фридман.
Обсуждаем: ядерные угрозы, как в Литву толкают мигрантов, Лукашенко признал участие в войне, Украина и НАТО.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
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