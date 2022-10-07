Эфир Delfi: итоги недели с политологом и историком Александром Фридманом

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Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели, историк, публицист, специалист в области немецкой и восточноевропейской истории и политики Александр Фридман.

Обсуждаем: ядерные угрозы, как в Литву толкают мигрантов, Лукашенко признал участие в войне, Украина и НАТО.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

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