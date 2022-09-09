Эфир Delfi: итоги недели с политологом Анджеем Пукшто

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Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели, Анджей Пукшто, доцент кафедры политологии Университета имени Витаутаса Великого.

Обсуждаем: кончина королевы Елизаветы II и смена эпох, визит Арестовича в Вильнюс, новый политический сезон в Литве.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Олег Ерофеев.

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