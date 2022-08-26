Эфир Delfi: итоги недели с политическим обозревателем Константином Эггертом

Гость студии Delfi - российский журналист, колумнист DW и политический обозреватель Константин Эггерт.

Прошло полгода со дня нападения России на Украину. 24 августа Украина отмечала День независимости. Он был омрачен очередными российскими ракетными обстрелами, в результате которых погибли 25 человек, среди них — двое детей. Суммарно в этот день воздушная тревога была объявлена 189 раз, а в качестве плацдарма активно была задействована территория Беларуси, с которой также были выпущены ракеты и неоднократно поднималась в воздух российская авиация. В самой России в этот день пришли с обыском к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, одному из последних известных оппозиционеров, остававшемуся на свободе. На этой неделе также активно обсуждалось убийство дочери Дугина, которое ФСБ сумело раскрыть молниеносно — за неполных два дня.

Начало эфира в 13.00