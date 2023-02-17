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Сразу после выпуска новостей итоги уходящей недели обсудим с европарламентарием от Литвы, политэкономистом Аушрой Мальдейкене.

Обсуждаем: новые резолюции Европарламента, Мюнхенскую конференцию по безопасности, влияние педофильского скандала на рейтинги партий, связи литовского бизнеса с Россией.

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