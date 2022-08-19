Эфир Delfi: итоги недели с европарламентарием Аушрой Мальдейкене

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Сразу после выпуска новостей подводим итоги недели с политэкономистом, депутатом Европарламента Аушрой Мальдейкене. Обсудим положение на рынке электроэнергии в Литве, прекращение деятельности компании Perlas, поговорим о том, насколько опасна ситуация на Запорожской АЭС, спросим о визах для россиян и инициативах по лишению литовского гражданства за клевету и деятельность против Литву.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов.
Начало эфира в 13.00
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