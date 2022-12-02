Эфир Delfi: итоги недели с бывшим священником Московского патриархата Владимиром Селявко

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После выпуска новостей смотрите комментарий недели, который для вас подготовила наша коллега Екатерина Орлова. Затем итоги недели подводим с оставившим московский патриархат священником Владимиром Селявко.

Обсуждаем: новый виток напряженности между Виленской епархией и премьер-министром Литвы, вероятность получения автономии литовской церковью, обыски в церквях УПЦ Московского патриархата и другое.

Ведущие: Анжела Бубеляк, Англеина Гудкова, Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.55.

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