Эфир Delfi: итоги недели с бывшим священником Московского патриархата Владимиром Селявко

Обсуждаем: новый виток напряженности между Виленской епархией и премьер-министром Литвы, вероятность получения автономии литовской церковью, обыски в церквях УПЦ Московского патриархата и другое.

Ведущие: Анжела Бубеляк, Англеина Гудкова, Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.55.