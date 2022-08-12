Эфир Delfi — итоги недели: драгоценное электричество, атомный терроризм и ЕС без россиян?

Разберемся также с дискуссией вокруг инициативы невыдачи шенгенских виз россиянам и лишения литовского гражданства тех, кто получил его в порядке исключения за особые заслуги, как например, фигуристка Маргарита Дробязко. Напомним, что спорстменка вместе со своим супругом Повиласом Ванагасом 9 августа приняла участие в ледовом шоу в Сочи, организованном женой пресс-секретаря президента РФ Татьяной Навкой. Эти и другие темы обсудим с главным редактором журнала "Valstybe" ("Государство") Эдуардасом Эйгирдасом.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов.