Эфир Delfi — итоги недели: драгоценное электричество, атомный терроризм и ЕС без россиян?

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В очередном выпуске "Итогов недели" обсудим ход либерализации рынка электроэнергии в Литве и скандал связанный с одним из независимых поставщиков ресурса – компанией "Perlas energija". 5 августа она сообщила, что в связи с быстрым ростом цен на электроэнергию не может выполнять свои обязательства перед клиентами, выбравшими фиксированную цену поставок.

Разберемся также с дискуссией вокруг инициативы невыдачи шенгенских виз россиянам и лишения литовского гражданства тех, кто получил его в порядке исключения за особые заслуги, как например, фигуристка Маргарита Дробязко. Напомним, что спорстменка вместе со своим супругом Повиласом Ванагасом 9 августа приняла участие в ледовом шоу в Сочи, организованном женой пресс-секретаря президента РФ Татьяной Навкой. Эти и другие темы обсудим с главным редактором журнала "Valstybe" ("Государство") Эдуардасом Эйгирдасом.

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Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов.

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