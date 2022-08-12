Разберемся также с дискуссией вокруг инициативы невыдачи шенгенских виз россиянам и лишения литовского гражданства тех, кто получил его в порядке исключения за особые заслуги, как например, фигуристка Маргарита Дробязко. Напомним, что спорстменка вместе со своим супругом Повиласом Ванагасом 9 августа приняла участие в ледовом шоу в Сочи, организованном женой пресс-секретаря президента РФ Татьяной Навкой. Эти и другие темы обсудим с главным редактором журнала "Valstybe" ("Государство") Эдуардасом Эйгирдасом.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
На литовском взморье свободных мест на выходные почти не осталось: цены поражают
В Литве установилась хорошая погода, кроме того, ждут...
Эфир Delfi — итоги недели: драгоценное электричество, атомный терроризм и ЕС без россиян?
В очередном выпуске "Итогов недели" обсудим ход...
В Беларуси закрывают литовскую школу - за "нарушения, угрожающие жизни и здоровью детей"
Пелясскую среднюю школу, одну из двух литовских школ в...
На покупку автоаптечек нового образца у водителей осталось несколько месяцев
С 1 января 2023 г. вступает в силу новое требование к...
Опустит ли Евросоюз железный занавес перед россиянами?
Дискуссия о прекращении выдачи виз гражданам России...