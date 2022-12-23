Эфир Delfi: итоги недели c политическим обозревателем Рамунасом Богданасом

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После выпуска новостей смотрите комментарий недели, который для вас подготовила наша коллега Екатерина Орлова. Затем итоги недели подводим с журналистом, политическим обозревателем Рамунасом Богданасом.
Обсуждаем: визит Зеленского в Вашингтон, Путин у Лукашенко, термоядерный синтез, эмигранты из России, Беларуси, запрет на оружие, в Литве стало меньше русских и поляков, Рождество.
Ведущие:Ангелина Гудкова, Дмитрий Семенов
Начало трансляции в 13.00
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