Эфир Delfi: итоги недели c политическим обозревателем Рамунасом Богданасом

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После выпуска новостей смотрите комментарий недели, который для вас подготовила наша коллега Екатерина Орлова. Затем итоги недели подводим с журналистом, политическим обозревателем Рамунасом Богданасом.