Эфир Delfi: итоги недели c политическим обозревателем Константином Эггертом

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После выпуска новостей смотрите комментарий недели, который для вас подготовила наша коллега Екатерина Орлова. Затем итоги недели подводим с журналистом, политическим обозревателем, колумнистом Deutsche Welle Константином Эггертом.

Обсуждаем: ситуацию с "Дождем", последние высказывания Путина, разлом в королевской семье, советские памятники в Литве, санкции и многое другое.

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