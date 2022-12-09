Эфир Delfi: итоги недели c политическим обозревателем Константином Эггертом

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После выпуска новостей смотрите комментарий недели, который для вас подготовила наша коллега Екатерина Орлова. Затем итоги недели подводим с журналистом, политическим обозревателем, колумнистом Deutsche Welle Константином Эггертом.
Обсуждаем: ситуацию с "Дождем", последние высказывания Путина, разлом в королевской семье, советские памятники в Литве, санкции и многое другое.
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