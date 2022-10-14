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Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели, депутат Сейма Литвы, член парламентских комитетов по иностранным делам и европейским делам Жигимантас Павилёнис.

Обсуждаем: резолюция о признании российского режима «террористическим»
Беларусь, Украина, бюджет и другие актуальные темы.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.

Начало эфира в 13.15.

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