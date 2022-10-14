aA
Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели, депутат Сейма Литвы, член парламентских комитетов по иностранным делам и европейским делам Жигимантас Павилёнис.
Обсуждаем: резолюция о признании российского режима «террористическим»
Беларусь, Украина, бюджет и другие актуальные темы.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Начало эфира в 13.15.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Что ждет жителей, которые зафиксировали цену на электричество два года назад: три варианта
Участникам первого этапа либерализации придется...
Посол Украины в Минске: я бы не хотел, чтобы мы копировали отношения с Россией на отношения с Беларусью
Отмену безвизового режима с Беларусью посол Украины в...
Резонансный спектакль, который призвал раздеться не только актеров, но и зрителей: билеты раскупили в одночасье
Метафора обнажения многогранна – это и открытость,...
Тихая акция у парламента Литвы: ежегодно умирает несколько молодых людей, которые могли бы жить
16–летний Томас, 22–летняя Йоланта, 7–летний Йонукас –...