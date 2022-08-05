Эфир Delfi — итоги недели: 5 колонна в Москве, бизнес с террористами, гражданство от Лукашенко

После выпуска новостей обсуждаем итоговые события недели и темы: поездки в Москву местных сторонников Кремля, предложение о разрыве всех деловых связей с государствами-террористами, пропагандистские заявления Лукашенко о предоставлении белорусского гражданства, ситуация на фронте, расчеты за транзит в Калининградскую область и резонансный доклад международной правозащитной организация Amnesty International, в котором она утверждает, что Вооруженные силы Украины подвергают опасности гражданское население во время войны с Россией.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов.

Начало эфира в 13.00