Эфир Delfi: интервью Светланы Тихановской и расследование о воюющих на стороне РФ белорусах

Несмотря на то, что в Беларуси им грозит уголовная ответственность, это не мешает некоторым спокойно приезжать домой и давать интервью государственным СМИ. Правоохранительные органы не спешат задерживать этих бойцов.
В студии беседуем с автором расследования, журналистом Алесем Ярошевичем и с руководителем Белорусского Расследовательского Центра Станиславом Ивашкевичем
Во второй части программы — эксклюзивное интервью с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. С ней беседует наша коллега Дайва Жеймите.
Начало эфира в 13.00
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