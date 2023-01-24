Эфир Delfi: интервью с украинскими военными из Бахмута

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О военных действиях на Донбассе, в том числе в Бахмуте, эксклюзивное интервью украинских военных с позывными "Аскольд" и "Черный".
Начало трансляции в 13.00
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