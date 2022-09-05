aA
В выпуске за четверг предлагаем вашему вниманию интервью с предпринимателем Евгением Чичваркиным.
Во второй части программы о ситуации в Херсоне, операцию по освобождению которого ведет украинская армия, говорим с журналистом из Константином Рыженко, находившемся в Херсоне от начала оккупации до конца августа, и Антоном Пустоваловым. Ему удалось покинуть город в мае.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Депутатам в Литве планируют повысить зарплаты, жители это предложение не поддерживают
Министерство внутренних дел Литвы готовит реформу...
По числу жителей Вильнюс стал крупнейшим городом в странах Балтии
По числу жителей Вильнюс обошел Ригу ( Латвия ). Так по...
Президент Литвы: война должна стать непосильным бременем для агрессора
Ограничение выдачи виз Европейского Союза ( ЕС )...
Эфир Delfi: интервью с Евгением Чичваркиным, и что происходит в оккупированном Херсоне?
В выпуске за четверг предлагаем вашему вниманию...
Премьер Литвы: следует рассмотреть европейское решение по ценам в энергетике
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что...