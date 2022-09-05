Эфир Delfi: интервью с Евгением Чичваркиным, и что происходит в оккупированном Херсоне?

Во второй части программы о ситуации в Херсоне, операцию по освобождению которого ведет украинская армия, говорим с журналистом из Константином Рыженко, находившемся в Херсоне от начала оккупации до конца августа, и Антоном Пустоваловым. Ему удалось покинуть город в мае.