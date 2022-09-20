Эфир Delfi: интервью с бывшим разведчиком-нелегалом — прошлое Путина и методы КГБ

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Сразу после выпуска новостей интервью с Сергеем Жирновым, бывшим разведчиком-нелегалом, однокурсником Путина по институту КГБ СССР, с которым беседовал издатель Ekspress Meedia Ханс Луйк.

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