Эфир Delfi: гибель литовца в Украине, настроения и ожидания украинцев перед саммитом НАТО

Рассказываем в новостях: в Киеве скончался литовец, в Чечне избили, сломали пальцы и обрили наголо журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, НАТО договорилось продлить мандат генсека НАТО Йенса Столтенберга еще на год, Зеленский призвал Байдена пригласит Украину в НАТО сейчас, трагедия в Шауляй. После новостей - включение из Киева, где находится наш коллега главный редактор информационного агентства Elta Витаутас Бруверис.