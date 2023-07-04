04 июля 2023 г. 13:07

Эфир Delfi: гибель литовца в Украине, настроения и ожидания украинцев перед саммитом НАТО

 
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Рассказываем в новостях: в Киеве скончался литовец, в Чечне избили, сломали пальцы и обрили наголо журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, НАТО договорилось продлить мандат генсека НАТО Йенса Столтенберга еще на год, Зеленский призвал Байдена пригласит Украину в НАТО сейчас, трагедия в Шауляй. После новостей - включение из Киева, где находится наш коллега главный редактор информационного агентства Elta Витаутас Бруверис.

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