В марте жители стран Балтии почтили память жертв политических репрессий и операции "Прибой", массовой депортации гражданского населения Литвы, Латвии, Эстонии в Сибирь и отдаленные районы севера. В контексте нынешних событий мы невольно сравниваем трагедию марта 1949-го года в Балтии и происходящее на оккупированных территориях Украины. О том, что происходило в веке 20, и как это теперь отзывается в веке 21, нашей программе "Раз в неделю" c Екатериной Орловой.
В студии Delfi Артурас Грицкявичюс, старший историк Центра изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы, заведующий отделом исследований деятельности оккупационных режимов Центра.
Ведущие выпуска: Дмитрий Семенов и Екатерина Орлова.
Начало трансляции в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Энергоресурсы и сырье дешевеют, а продукты – нет: цены на некоторые товары объяснить непросто
В последнее время снизились цены на энергоресурсы и на...
Эфир Delfi: финны в НАТО, операция "Прибой" в странах Балтии и репрессии России в Украине
Исторический шаг — Финляндия вступила в НАТО....
Документы: президент Науседа в анкете не указал, что в 1988 году вступил в Компартию
Журналист Довидас Панцеровас в среду в фейсбуке...
Министр: цены на электричество сейчас – рекордно низкие, но они должны вырасти
Цены на электричество в Литве снизились до рекордно...
Насилие в школах: подростка избивали в туалете и в классе на глазах у других детей
В образовательных учреждениях Шяуляйского округа...