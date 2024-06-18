Эфир Delfi: фильм "Вертикаль Кадырова. Полная крови биография" - что поймут в Европе и России?

Издание "Проект" накануне выпустило большой фильм-расследование "Вертикаль Кадырова. Полная крови биография". Это исчерпывающе подробная, изобилующая совершенно новыми и ужасающими фактами история жизни и преступлений Рамзана Кадырова. В фильме подробно рассказано о приходе клана Кадыровых к власти, гареме Рамзана из несовершеннолетних наложниц, колоссальных хищениях из бюджета Чечни и убийствах политических оппонентов и врагов. Более подробно историческое расследование обсудим с журналистом "Проекта" Михаилом Магловым.