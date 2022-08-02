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Европа готовится к вероятному перекрытию газового крана Россией, на рынке природного газа атмосфера накаляется. Страны ЕС ищут альтернативу.
О том, какой будет эта зима для европейцев, чем может закончится газовая война и шантаж для самой России, какова в этой ситуации роль украинской газотранспортной системы говорим с президентом Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаилом Гончаром.
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