Эфир Delfi: еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс и британский министр по делам Европы Грэхэм Стюарт

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В ЕС продолжается обсуждение вопроса о визовых ограничениях для россиян, прошло полгода с момента нападения России на Украину, второй фронт этой войны — энергетический. Европа готовится к дорогой зиме, союзники Украины продолжают оказывать помощь, получая угрозы со стороны режима Кремля.
Этот круг тем сразу после выпуска новостей обсуждаем в интервью с еврокомиссаром Виргиниюсом Синкявичюсом и министром Соединенного Королевства по делам Европы Грэхэмом Стюартом.
Начало трансляции в 13.00
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