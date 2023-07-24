Эфир Delfi: дроны в Крыму и Москве, Лукашенко снова достал карту, вспоминаем протесты в Беларуси

Беспилотники в Крыму и Москве, угрозы Польше от Лукашенко и Путина, неделя массированных атак по Одессе. Подробности этих и других главных событий в выпуске новостей от Анжелы Бубеляк. Сразу после него - премьера документального фильма Николая Маминова "Хроника настоящего". В качестве оператора он фиксировал на мобильный телефон в хронологическом порядке протесты беларусов, возмущенных фальсификацией президентских выборов. В августе исполняется ровно 3 года тем событиям.