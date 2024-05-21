2024.05.21 13:17

Эфир Delfi: диверсии РФ в Европе, обстановка в Волчанске, фронт - включение военного корреспондента

 
ru.DELFI.lt
В эфире Delfi - военный корреспондент украинского канала "Армия ТВ" Евген Назаренко, побывавший недавно в одной из самых горячих точек фронта, Волчанске. Обсуждаем обстановку в прифронтовом городе, вероятность дальнейшего продвижения российских войск и оккупацию Волчанска. Также поговорим о бойцах "Русского Добровольческого Корпуса".

Начало трансляции в 13.30

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии