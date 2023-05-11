Эфир Delfi: дискуссия с Марком Фейгином и Владимиром Миловым — что после победы?

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Сегодня в отличие от февраля-марта 2022 года многие уверены, что исходом войны станет победа Украины. Сейчас скорее актуален вопрос "когда", нежели "кто". Одним из важных факторов для такого финала является грядущее наступление украинской армии. Станет ли оно последним гвоздем в крышку гроба путинской экспансии или нас ожидает замороженный конфликт? Какими будут мир и Россия после победы Украины? Дискутируем об этом с юристом, блогером Марком Фейгиным и российским политиком Владимиром Миловым.

Начало трансляции в 13.00

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