Эфир Delfi: дела в Литве ухудшаются - опрос, российский беспилотник разбился в Латвии

Латвия проводит расследование в связи с крушением российского военного беспилотника. Об этом 8 сентября в соцсети X сообщил президент страны Эдгарс Ринкевичс. По его словам, БПЛА потерпел крушение 7 сентября на востоке Латвии. По предварительной информации, дрон залетел в воздушное пространство наших северных соседей с территории Беларуси. Последними подробностями инцидента в нашем эфире поделится ведущая информационных программ Латвийского радио 4 Юлиана Шкагале.