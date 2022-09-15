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Специальный гость эфира Delfi – cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Говорим о наступлении ВСУ, помощи западных стран Украине.

О ситуации в Латвии и визовых ограничениях для россиян - в интервью с Томсом Ростоксом, политологом и профессором Латвийского университета.

Начало трансляции в 13.00.

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