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Специальный гость эфира Delfi – cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Говорим о наступлении ВСУ, помощи западных стран Украине.
О ситуации в Латвии и визовых ограничениях для россиян - в интервью с Томсом Ростоксом, политологом и профессором Латвийского университета.
Начало трансляции в 13.00.
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