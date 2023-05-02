Эфир Delfi: что скрывается за этим термином "рашизм"?

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После 24 февраля 2022 года среди определений идеологии путинского режима все чаще можно услышать слово "рашизм". Что скрывается за этим термином? Является ли он идеологией в классическом понимании этого слова? В чем отличие "рашизма" от фашизма? Где начинается точка отсчета стремительного расчеловечивания россиян?
В студии Delfi ищем ответы на эти и другие вопросы с режиссерами, авторами документального фильма "Рашизм" Михаилом и Аленой Барановыми.
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