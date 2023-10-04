Эфир Delfi c Владиславом Иноземцевым: экономика России и война, насколько эффективны санкции?

Палата представителей США впервые в истории отправила в отставку спикера Кевина Маккарти: как это повлияет на поддержку Украины? Украинское зерно будет проходить проверки в Клайпедском порту: улажен ли спор Украины и Польши? Самый милитаризированный проект российского бюджета: хватит ли у РФ ресурсов на его исполнение? Доллар вновь пробил отметку в 100 российских рублей: возможно ли сочетание крепкой валюты РФ и дешевого топлива? Эти и другие экономические, и не только, вопросы обсуждаем с известным экономистом Владиславом Иноземцевым.