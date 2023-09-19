Эфир Delfi c Владимиром Миловым: российская оппозиция - от Немцова до Навального

В этом выпуске мы беседуем с российским оппозиционным политиком, бывшем вице-министром энергетики и соратником Навального Владимиром Миловым. Какой путь проделала российская оппозиция от Немцова до Навального? Уместно ли вообще сегодня говорить о наличии российской оппозиции? Либеральные идеи популярны только в Москве и еще нескольких крупных городах: миф или реальность? Почему Немцова решили убить, а Навального посадить? Ответы на эти и многие другие вопросы вы услышите в нашем интервью.