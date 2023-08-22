Эфир Delfi c Виталием Портниковым: любые переговоры с Россией - это капитуляция Украины

Целью войны для России является исчезновение Украины и украинского народа с политической карты мира. Об этом сказал украинский журналист Виталий Портников в интервью нашему коллеге, главному редактору информагентства ELTA Витаутасу Бруверису. Из разговора вы также узнаете о том, что в реальности стоит за разговорами о членстве Украины в НАТО в обмен на территории, есть ли реальный механизм недопущения новых войн, готово ли украинское общество на долгий путь к победе и в чем заключается интерес Глобального Юга.