22 августа 2023 г. 13:41

Эфир Delfi c Виталием Портниковым: любые переговоры с Россией - это капитуляция Украины

 
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Целью войны для России является исчезновение Украины и украинского народа с политической карты мира. Об этом сказал украинский журналист Виталий Портников в интервью нашему коллеге, главному редактору информагентства ELTA Витаутасу Бруверису. Из разговора вы также узнаете о том, что в реальности стоит за разговорами о членстве Украины в НАТО в обмен на территории, есть ли реальный механизм недопущения новых войн, готово ли украинское общество на долгий путь к победе и в чем заключается интерес Глобального Юга.

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