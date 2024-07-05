Эфир Delfi c Вадимом Можейко: Лукашенко и доллары, ШОС, Искандеры, санкции и политзаключенные

Александр Лукашенко на этой неделе напомнил о себе рядом громких заявлений и призывов – от обвинений в адрес Украины до призывов не бояться долларовой дубины на саммите ШОС. Затем последовало освобождение нескольких политзаключенных. Между тем в Польше не исключили полного закрытия границ в Беларусью, а ЕС ввел новые санкции по Беларуси.

Обсуждаем актуальные темы с белорусскими акцентами в студии с координатором белорусской экспертной сети "Наше мнение" Вадимом Можейко.