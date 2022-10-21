Эфир Delfi c украинскими дипломатами: итоги недели – от Вильнюса до Вены

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Гости студии Delfi, с которыми подводим итоги этой недели, украинские дипломаты Виталий Литвин, советник в группе ОБСЕ в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене, и Олег Вербовый, первый секретарь в группе ООН в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене.
Обсуждаем: дипломатический фронт, Вильнюс присоединяется к акции поддержки Украины, Запорожская АЭС, минирование объектов, отставка Лиз Трасс.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов.
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