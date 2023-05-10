Эфир Delfi c писателем, публицистом и сатириком Виктором Шендеровичем

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11 мая в Вильнюсе писатель Виктор Шендерович представит свою новую программу "Концерт Иностранного Агента". Ранее ряд высказываний сатирика о России и Украине вызвал бурю негодования в литовском сегменте социальных сетей. Звучали требования вплоть до запрета концерта, а место его проведения намерена пикетировать группа местных проукраинских активистов.

В студии Delfi c самим Виктором Шендеровичем говорим о предстоящем выступлении, дискутируем о будущем России и Украины после войны и пытаемся определить ту точку, в которой "разминутся" российский либерал и украинец.

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