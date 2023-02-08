Эфир Delfi c Noize MC — о Мариуполе и "китах" Вильнюса, Пушкине и Путине, борьбе со страхом

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В выпуске новостей подробно рассказываем о последствиях землетрясения в Турции и Сирии, а также обучении украинских военных управлению и обслуживанию танками Leopard в Польше.
После выпуска — интервью российского музыканта Noize MC. Иван Алексеев стал гостем программы "Кухня редактора", которую ведет главный редактор информационного агентства Elta Витаутас Бруверис.
Ведущая выпуска — Анжела Бубеляк.
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