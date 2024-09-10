Эфир Delfi c Натальей Радиной: "Шахеды" в Беларуси и странах НАТО, санкции и милость Лукашенко

„Шахеды“ из России становятся проблемой не только для стран НАТО, но и для самой Беларуси. На прошлой неделе в Гомельской области военным пришлось сбить несколько из них. В результате падения обломков произошел пожар на одном из складских помещений. Через несколько дней в воздушное пространство страны залетело еще 8 дронов в результате атаки России по Украине.