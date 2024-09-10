Эфир Delfi c Натальей Радиной: "Шахеды" в Беларуси и странах НАТО, санкции и милость Лукашенко

Рост числа подобных инцидентов может привести к непредсказуемым последствиям и пока непонятно, как режим Лукашенко намерен решать эту проблему. Зато очевидно, что Минск пытается добиться смягчения европейских санкций. Для этого Лукашенко помиловал несколько десятков политических заключенных. Однако Запад считает, что этого явно недостаточно.
Параллельно „кошельки“ Лукашенко ищут все новые схемы по обходу санкций. Одна из них связана с кипрской компанией, которая помогает „Беларуськалию“ экспортировать удобрения. Данным вопросом уже заинтересовалась Еврокомиссия, сообщает Politico.
Способен ли режим Лукашенко минимизировать угрозу российских беспилотников? Сохраняет ли диктатор субъектность во взаимоотношениях с Москвой? Возможен ли торг по схеме „освобождение политзаключенных в обмен на снятие санкций“? Повышает ли операция ВСУ в Курской области вероятность вступления Беларуси в войну? Эти и другие темы обсудим с журналисткой, главным редактором новостного сайта „Хартия’97“ Натальей Радиной.
Начало трансляции в 13.30