Эфир Delfi c Михаилом Самусем: Авдеевка, левый берег Днепра, война в Украине и Израиле

Россияне несут огромные потери в живой силе и технике под Авдеевкой: в чем замысел оккупантов? Удастся ли ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра и образовать новый фронт контрнаступления? Почему Украина стала чаще сбивать российские СУ-25? В чем отличие войны в Украине от войны Израиля с ХАМАС и есть ли шансы на успех в случае наземной операции ЦАХАЛ? Эти и другие темы обсуждаем с военным экспертом, директором платформы New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем.