2024.09.12 10:38

Эфир Delfi c Михаилом Подоляком: поможет ли дальнобойное оружие Украине, план победы, дебаты, Крым

 
Дмитрий Семенов
Анжела Бубеляк
ru.DELFI.lt

Бить или не бить вглубь России: Украина ожидает решение на этой неделе. От мирного саммита к плану победы: является ли американское дальнобойное оружие панацеей для Украины? Дебаты Трампа и Харрис: почему война в Украине не стала ключевой темой в речах кандидатов? Осенью 2022 года был реальный риск применения ядерного оружия: что сказал Бернс Нарышкину и почему Кремль передумал? „Крымская платформа“: приобрел ли саммит новые смыслы на третий год полномасштабной войны?

Об этом более подробно поговорим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало трансляции в 11.00

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