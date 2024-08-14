Эфир Delfi c Михаилом Подоляком: какие задачи выполнил Киев в Курской области, что дальше?

Сырский заявил о 74 населенных пунктах под контролем ВСУ: почему Украина начала комментировать происходящее в Курской области? Какие задачи Киев уже считает выполненными? В чем заключается гуманитарный план Зеленского для гражданского населения подконтрольных территорий? Как Россия будет решать задачу Путина „выбить ВСУ любой ценой“: массовой мобилизацией или тотальным задействованием срочников? Что о происходящем в Курской области думают в Китае и странах Глобального Юга?